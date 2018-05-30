Ежегодный турнир «Белая ладья» собрал 6 команд из четырех школ района.

Согласно Положения к соревнованиям допускались школьники не старше 14 лет, 24 юных шахматиста в составе команд боролись за места на пьедестале.

Первое место заняла команда СОШ№ 14 из ст. Незамаевской в составе: М. Махортов, К. Синегуб, Н. Уваров и А. Камбулова, Второе место и третье места соответственно, присуждены СОШ № 2 и СОШ№ 1 из районного центра.

Подведены были итоги и в личном зачете.

Лучший результат- 4очка, на первой доске показали Ф. Бескопыльный (СОШ№ 1) и Я. Головко (СОШ№ 2),

на второй доске первенствовал К. Синегуб (СОШ№14) – 3,5очка,

на третьей доске Н. Уваров (СОШ№14) – 4 очка, ,

Среди девочек первенствовала А. Пономаренко (СОШ№14)- 4 очка.

Информацию предоставил Давиденко В.Д.