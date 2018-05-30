В рамках спартакиады 21 апреля 2018года в станице Павловская в МАУ СОШ "Виктория" прошло Командное первенство Павловского района по шахматам.

Командное первенство Павловского района в зачет спартакиады района проводилось по круговой системе, в составе команд 3 мужчины и 1 женщина.

Соревнование вылилось в противостояние двух команд: Павловского и Незамаевского сельских поселений.

Победу в очном поединке и в турнире одержала команда Павловского поселения в составе: Б. Натальный, В. Давиденко, С. Шушанян и Е.Ратканова.

Информацию предоставил Давиденко В.Д.