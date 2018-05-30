3 июня 2018года в станице Старощербиновской в спортивном комплексе "Знамя Ленина" по адресу ул. Красная, д. 58 состоится турнир "Открытый Кубок главы Муниципального образования Щербиновский район по быстрым шахматам"

Торжественное открытие в 11:50.

Заявки на участие принимаются до 02 июня 2018г.



Заявки подавать судье- Шурдумову Хвыче Сафарбиевичу, электронная почта:zamir777mai@yandex.ru

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Положение о проведении соревнованания "Открытый Кубок главы Муниципального образования Щербиновский район по быстрым шахматам"

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края