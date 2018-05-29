В станице Старощербиновской 3 июня 2018года по адресу: ул. Красная, № 58 в спортивном комплексе "Знамя Ленина" пройдет "Открытый Кубок главы Муниципального образования Щербиновский район по быстрым шахматам"
Торжественное открытие в 11:50.
Заявки на участие принимаются до 02 июня 2018г.
Заявки подавать судье- Шурдумову Хвыче Сафарбиевичу, электронная почта:zamir777mai@yandex.ru
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Положение о проведении соревнованания "Открытый Кубок главы Муниципального образования Щербиновский район по быстрым шахматам":
Дополнение к положению:
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края