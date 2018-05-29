В станице Старощербиновской 3 июня 2018года по адресу: ул. Красная, № 58 в спортивном комплексе "Знамя Ленина" пройдет "Открытый Кубок главы Муниципального образования Щербиновский район по быстрым шахматам"

Торжественное открытие в 11:50.

Заявки на участие принимаются до 02 июня 2018г.

Заявки подавать судье- Шурдумову Хвыче Сафарбиевичу, электронная почта:zamir777mai@yandex.ru

Информационный партнер Соревнования - СМИ "Шахматы в Краснодарском крае" www.chess-kk.ru

Положение о проведении соревнованания "Открытый Кубок главы Муниципального образования Щербиновский район по быстрым шахматам":



Дополнение к положению:

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края