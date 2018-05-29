27мая в шахматном клубе Павловского СКЦ завершилось первенство района по классическим шахматам среди ветеранов.
Турнир проходил по круговой системе с 60-минутным контролем времени с записью партий.
Призовые места заняли представители райцентра.
Победителем стал «самый молодой» из участников: 61-летний С. Шушанян у него 4,5 очка из пяти возможных.
На втором месте В. Давиденко, который набрал на пол очка меньше.
78- летний В. Подлозный на третьем месте с 3 очками.
В. Чурюмов из Новопластуновской на четвертом месте.
В. Воронов (ему исполнилось 79 лет) из Новолеушковской завершил турнир на последней шестой позиции.
На снимке победитель турнира С. Шушанян
Информацию предоставил Давиденко В.Д.