8 января в с/к «Спорт Град» прошел новогодний турнир по шахматам среди юношей и девушек 2002г.р. и младше.

В турнире участвовали спортсмены из ст. Кущевской, ст. Шкуринской, с.Глебовское. В турнире приняли участие 24 человека.

1 места заняли-Карманцев Илья, Перкова Ангелина, Дюка Алексей, Стародубцев Александр, Тимофеев Тимофей, Березин Вадим.

2 места-Петриков Александр, Белкина Анна, Шатохин Ренат, Гончаров Владимир, Лапин Алексей, Балудин Дмитрий.

3 места-Петриков Владислав, Семикозова Вероника, Сероштанов Даниил, Тумко Павел, Шпирко Макар, Растворов Роман.

Информацию предоставил Хистев В.М.