4 января 2018 года в фойе СК "СпортГрад" состоялись соревнования по шахматам среди мужских команд Кущевского района в зачет спартакиады «Сельские спортивные игры жителей Кущевского района».

Участие приняли 9 команд. Положение в турнирной таблице для участников спартакиады, по данному виду, выглядит следующим образом:

1 место – Кущевское с.п. - команда №2

2 место - Глебовское с.п. - команда №2

3 место – Кисляковское с.п.

4 место – Кущевское с.п. - команда №1

5 место – Гослесопитомник

6 место – Шкуринское с.п.

7 место - Ильинское с.п. - команда №2

8 место - Среднечубуркское с.п.

9 место - Красносельское с.п.

Информацию предоставил Хистев В.М.