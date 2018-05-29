4 января 2018 года в фойе СК "СпортГрад" состоялись соревнования по шахматам среди мужских команд Кущевского района в зачет спартакиады «Сельские спортивные игры жителей Кущевского района».
Участие приняли 9 команд. Положение в турнирной таблице для участников спартакиады, по данному виду, выглядит следующим образом:
1 место – Кущевское с.п. - команда №2
2 место - Глебовское с.п. - команда №2
3 место – Кисляковское с.п.
4 место – Кущевское с.п. - команда №1
5 место – Гослесопитомник
6 место – Шкуринское с.п.
7 место - Ильинское с.п. - команда №2
8 место - Среднечубуркское с.п.
9 место - Красносельское с.п.
Информацию предоставил Хистев В.М.