3 января 2018 года в фойе СК "СпортГрад" состоялись соревнования по шахматам среди женских команд Кущевского района в зачет спартакиады «Сельские спортивные игры жителей Кущевского района».

Участие приняли 7 команд. Положение в турнирной таблице для участников спартакиады, по данному виду, выглядит следующим образом:

1 место – Кущевское с. п. - команда №1

2 место - Кущевское с. п .- команда №2

3 место – Глебовское с. п.

4 место – Ильинское с. п.

5 место – Среднечубуркское с. п.

6 место – Шкуринское с. п.

7 место - Раздольненское с. п. - команда №2

Информацию предоставил Хистев В.М.