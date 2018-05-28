В ст. Павловская Павловский СКЦ с 21 января по 4 февраля 2018г прошло первенство МО Павловского района по шахматам.

Чемпионом района стал Д. Кашкаха программист Атаманского интерната, на втором месте инженер Павловскаярайгаз А. Гуков, на третьем месте после подсчета дополнительных показателей, инженер КФХ Кольцина Т.В. - В. Давиденко.

Лучший результат среди ветеранов у бывшего павловчанина, теперь москвича -Р. Куликова, на втором месте представитель райцентра Е. Макаров, "бронза" досталась В. Воронову из Новолеушковской. Десятиклассник СОШ №2 -Владислав Криворучка набрал 4 очка, это его лучший результат.

На фото призеры чемпионата среди ветеранов Е.Макаров и В.Воронов.

Информацию предоставил Давиденко В.Д.