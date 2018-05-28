Максим Луговской стал победителем Мемориала А.-Х.Кадырова

В Грозном завершился этап Рапид Гран-при



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В Мемориале А.-Х.Кадырова - этапе Рапид Гран-при России приняло участие 180 шахматистов. Победил гроссмейстер из Краснодарского края Максим Луговской, набравший 9 из 11.

По дополнительным показателям отстал Артур Габриеляна, на пол-очка меньше набрали Михаил Демидов, Павел Потапов, Сергей Волков и Дмитрий Кряквин. На седьмом месте по дополнительным показателям рейтинг-фаворит турнира Эрнесто Инаркиев.

http://ruchess.ru/news/all/maksim_lugovskoy_stal_pobeditelem_memoriala_a_kh_kadyrova/