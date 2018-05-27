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На очередном Президиуме Федерации шахмат Краснодарского края созданы Комиссия по этике и Комиссия по развитию шахмат в сфере дополнительного образования

 

04 мая 2018 года в городе Краснодаре состоялось 10-е заседание Президиума КОО Федерация шахмат Краснодарского края, на котором приняты решения:

1. Принять в члены КОО Федерация шахмат Краснодарского края:

  • Казакова Александра Владимирович – Президента  Ейской  районной  общественной  организации  «Шахматная  федерация»;
  • Шушковского Владимира Владимировича – Президента МОО «Федерация шахмат Новопокровского района Краснодарского края»

2. Сформировать рабочую группу по поиску места для проведения конкурса и определения места проведения ключевых мероприятий: Первенство по шахматам Краснодарского края и Чемпионат по шахматам Краснодарского края на 2019 год в составе: Председатель рабочей группы: Ширшиков Николай Васильевич - Вице-президент Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», члены рабочей группы: Вице-президенты Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» - Бондаренко Евгений Михайлович и Купальян Георгий Семенович.

3. Поручить Ширшикову Николаю Васильевичу - Вице-президент Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» разработать регламент «Директора соревнований», обсудить со всеми муниципальными федерациями шахмат Краснодарского края и представить на согласование на очередной Президиум КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».

4. Утвердить Положение о Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной организации Федерация шахмат Краснодарского края и в срок до 1-го июня 2018 года довести информацию до членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», ответственный – Бондаренко Евгений Михайлович, Вице-президент Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».

5. Создать Комиссию по этике Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». Утвердить Председателем Комиссии по этике Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» -Георгия Семеновича Купальяна, Вице-президент Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». Утвердить Положение Комиссии по этике Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». Председателю Комиссии по этике Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» представить предложения по составу Комиссии на очередное заседание Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».

6. Создать Комиссию по развитию шахмат в сфере дополнительного образования Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». Утвердить Председателем Комиссии по развитию шахмат в сфере дополнительного образования Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» - Константина Альбертовича Федоренко, Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Утвердить Положение Комиссии по развитию шахмат в сфере дополнительного образования Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края». Председателю Комиссии по развитию шахмат в сфере дополнительного образования Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» представить предложения по составу Комиссии на очередное заседание Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».

 

Протокол 10-го Президиума КОО Федерация шахмат Краснодарского края: 

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Положение о Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной организации Федерация шахмат Краснодарского края

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