Проведение "Гран-при 2018" по быстрым шахматам МО Павловский район.

В ст. Павловская состоялись турниры по быстрым шахматам.

1 этап «Гран — при 2018г.» прошел 7 января

Победителями стали:

1 место занял Гуков А.В. -8,5 баллов

2 место занял Кашкаха Д.В. -8 баллов

3 место занял Касатонов В.В.-7,5 баллов

2 этап «Гран — при 2018г.» прошел 25 февраля

победителями стали:

1 место занял Гуков А.В. -7,5 баллов

2 место занял Чурюмов В.П. -7,0 баллов

3-4 место занял Касатонов В.В. -6,5 баллов

3-4 место занял Щербак Д.В. -6,5 баллов

3 этап «Гран — при 2018г.» прошел 4 марта

победителями стали:

1-2 место занял Гуков А.В. -7,5 баллов

2-2 место занял Натальный Б.В. -7,5 баллов

4 место занял Давиденко В.Д. -6,5 баллов

4 этап «Гран — при 2018г.» прошел 22 апреля

победителями стали:

1 место занял Кашкаха Д.В. -4,5 баллов

2-3 место занял Давиденко В.Д. -4,0 баллов

2-3 место занял Чурюмов В.П. -4,0 баллов



5 этап «гран-при 2018» прошел 6 мая

победителями стали:

1 место занял Натальный Б.В. -8,0 баллов

2 место занял Гуков А.В. -7,5 баллов

3 место занял Касатонов В.В. -6,5 баллов

После пяти этапов лидирует А.Гуков 89 баллов, на второй позиции Д.Кашкаха – 72 балла, третье место пока у В.Чурюмова – 70 баллов. Впереди еще 6 этапов.

Информацию предоставил Давиденко В.Д.