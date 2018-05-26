В Краснодарском крае прошел Кубок главы Тбилисского района

Играли дети и взрослые

В Краснодарском крае проходят турниры по быстрым шахматам на Кубок глав муниципальных организаций. 20 мая открытый Кубок главы муниципального образования прошел в Тбилисском районе при поддержке краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».

На соревновании присутствовали почетные гости – заместитель главы муниципального образования Тбилисский район Станислав Гайнюченко и вице-президент краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», главный судья турнира Николай Ширшиков.

В соревновании приняли участие шахматисты из Краснодара, Армавира, Тбилисского, Кавказского, Усть-Лабинского и Туапсинского районов. Игра проводилась среди детей в двух возрастных группах (1-6 класс и 7-11 класс) и среди взрослых.

В старшей группе 1 место занял Сергей Роут (МБОУ «СОШ № 3»), 2 место – Роман Князев (МАОУ «СОШ № 2»), 3 место – Максим Лущаков (МБОУ «СОШ № 15»).

Среди детей младшей группы призовые места заняли учащиеся МБОУ «СОШ № 6»: 1 место – Иван Константинов, 2 место – Тигран Андреасян, 3 место – Алина Кривицкая.

В турнире взрослых первенствовал Максим Луговской из Краснодара. Второе место занял Олег Кудрин, а третьим финишировал Евгений Тимченко (оба - Армавир).

Среди ветеранов лучшими стали Эдуард Айрапетян из Армавира и Валентин Козырев из Тбилисского района. Среди школьников, игравших во взрослом составе, наибольшее количество очков набрал Тигран Чаркрубян. Среди женщин наилучший результат у Виктории Еркиной.

Информацию предоставил Николай Ширшиков