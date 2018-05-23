В Новопокровском Центре творчества «Родные истоки» 7 и 8 мая 2018 года прошел традиционный детский шахматный фестиваль «Память», посвященный 73-й годовщине победы в Великой отечественной войне.



В соревновании приняли участие 7 сильнейших сборных общеобразовательных учреждений Новопокровского района.

Юные шахматисты выявляли сильнейших в личном и командном зачете.

По итогам упорной борьбы, 1 место в командном зачете завоевала сборная МБОУ СОШ № 10 в составе: Манукян Давид, Ефименков Вадим, Шерстобитов Иван, Кужель Юлия. Второе место у МБОУ СОШ № 13, третье место у МБОУ СОШ № 15.

В личном зачете победу одержал Манукян Давид (МБОУ СОШ № 10), второе место завоевал Ефименков Вадим (МБОУ СОШ № 10), третье место занял Келоглян Артем (МБОУ СОШ № 15)



Информацию предоставил Владимир Шушковский