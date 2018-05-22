С 25 мая 2018г.в пансионате "Шепси" п. Шепси Туапсинский район пройдет шахматный турнир по дисциплине "быстрые шахматы" (0880012811Я) "Золотой конек- Шепси 2018".

День приезда - 25 мая 2018г. День отъезда - 28 мая 2018г.

Турнир проводится с целью популяризации и развития шахмат в Краснодарском крае и Туапсинском районе;

-вовлечения населения Туапсинского района в шахматный спорт;

-укрепления связей между шахматистами города Туапсе и других городов края и России;

-повышения спортивного мастерства шахматистами;

-определения победителей и призеров в различных номинациях.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют совместно общественная организация "Шахматная федерация города Туапсе", ЗАО "Пансионат Шепси" при участии АО "Туапсехлеб".

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья - ССВК Бондаренко Евгений Михайлович (г. Новороссийск)

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта "Шахматы", действующим на момент проведения мероприятия.

Заявки на участие принимаются по электронной почте, e-mail: pozitiv.yan@ya.ru и дублируются директору турнира на e-mail: myasnikov_dv@tuapsehleb.ru

Директор соревнований (турнира) - Мясников Данил Вадимович, тел:+7 918 473 37 25

По общим организационным вопросам: Янчук Наталья Юрьевна +7 918 907 98 31 e-mail: pozitiv.yan@ya.ru

Главный судья - Бондаренко Евгений Михайлович , тел: +7 918 057 97 00, +7 961 851 74 07 e-mail: bond1777@yandex.ru

Предварительная регистрация участников до 23.05.2018г. (включительно).

Положение о проведении турнира

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края