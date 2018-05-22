Галицкий Сергей Николаевич провел сеанс одновременной игры

22 мая в Академии ФК «Краснодар» состоялся ставший уже традиционным сеанс одновременной игры в шахматы, в котором приняли участие президент клуба Сергей Николаевич Галицкий и юные «горожане». Мероприятие было приурочено к празднованию окончания учебного года.

Пятнадцать воспитанников Академии, показавших лучший результат в отборочном раунде, вели борьбу за победу без перерыва на протяжении около трех часов. По итогам напряженного противостояния общий счет турнира 14:1 в пользу президента «Краснодара».

Успеха в своей партии добился воспитанник Академии 2001 года рождения Павел Дашин.

Стоит сказать, что в прошлом году победа также была на стороне президента клуба с итоговым счетом 15,5:0,5.

https://www.fckrasnodar.ru/academy/news/object/?object_id=131709