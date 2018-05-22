Шахматный турнир на кубок ВДЦ «Смена»

Турнир проводится на территории ВДЦ «Смена» (п.Сукко, г-к Анапа) с 31 мая по 17 июня 2018 года.

30 мая 2018 года – работа комиссии по допуску с 10.00 до 20.00;

31 мая 2018 года – открытие турнира с 17.00 до 20.00.

Шахматный турнир проводится в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

(далее — ДООП) «Большой шахматный турнир» целями которого являются:

- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения;

- популяризация интеллектуальных видов спорта.

Основными задачами Турнира являются:

- выявление одаренных юных шахматистов;

- повышение квалификации шахматистов;

- возрождение традиций и укрепление дружественных, спортивных и культурных связей между регионами РФ;

- проведение Турнира на кубок ВДЦ «Смена»

Информация о Турнире на официальном сайте ВДЦ «Смена» - smena.org

Общее руководство, организацией и проведением Турнира осуществляет

ВДЦ «Смена» (далее - Организатор).

Непосредственное проведение Турнира возлагается на МОО

«Межрегиональный шахматный центр» при поддержки краевой общественной

организации «Федерация шахмат Краснодарского края».

Турнир проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным

приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.

Заявка и анкета команды на участие в Турнире составленная по форме

(Приложения № 1, 2) представляются в комиссию по допуску до 20:00 30 мая 2018

года.

Положение о проведении шахматного турнира на кубок ВДЦ "Смена"

Положение о конкурсном отборе участников дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Большой шахматный турнир»

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края