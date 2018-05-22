«Открытый Кубок главы Муниципального образования Щербиновский район по шахматам»
03 июня 2018 года в станице Старощербиновской в спортивном комплексе «Знамя Ленина» по адресу: 353620, станица Старощербиновская, ул. Красная, 58. пройдут соревнования «Открытый Кубок главы Муниципального образования Щербиновский район по шахматам»
Торжественное открытие в 12:00.
Начало первого тура в 12:00.
Соревнования проводятся с целью вовлечения населения Щербиновского района в шахматный спорт;
Укрепления связей между шахматистами Щербиновского района и Краснодарского края;
Повышения спортивного мастерства шахматистов Щербиновского района;
Определения победителей и призеров в личном зачете.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России № 1087 от 19 декабря 2017 года и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Участниками соревнований являются шахматисты Щербиновского района, районов и городов Краснодарского края: Возраст участников соревнований – не ограничен.
Заявки подавать судье – Шурдумову Хвыче Сафарбиевичу,
Электронная почта: «zamir777mai@yandex.ru»
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края