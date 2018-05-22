«Открытый Кубок главы Муниципального образования Щербиновский район по шахматам»

03 июня 2018 года в станице Старощербиновской в спортивном комплексе «Знамя Ленина» по адресу: 353620, станица Старощербиновская, ул. Красная, 58. пройдут соревнования «Открытый Кубок главы Муниципального образования Щербиновский район по шахматам»

Торжественное открытие в 12:00.

Начало первого тура в 12:00.

Соревнования проводятся с целью вовлечения населения Щербиновского района в шахматный спорт;

Укрепления связей между шахматистами Щербиновского района и Краснодарского края;

Повышения спортивного мастерства шахматистов Щербиновского района;

Определения победителей и призеров в личном зачете.

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России № 1087 от 19 декабря 2017 года и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

Участниками соревнований являются шахматисты Щербиновского района, районов и городов Краснодарского края: Возраст участников соревнований – не ограничен.

Заявки подавать судье – Шурдумову Хвыче Сафарбиевичу,

Электронная почта: «zamir777mai@yandex.ru»

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края