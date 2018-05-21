В станице Тбилисской 20 мая 2018года состоялся «Открытый Кубок главы муниципального образования Тбилисского района по шахматам»
Открыл соревнование Станислав Александрович Гайнюченко -глава администрации Тбилисского района.
На открытии турнира присутствовали: Федотов Олег Валентинович-зам главы куратор спорта в Тбилисском районе.
Алексей Вячеславович Кузин –начальник отдела по ФК и С (физическая культура и спорт)
Игорь Георгиевич Юрин - президент федерации шахмат Тбилисского района
Приветственную телеграмму от имени президента КОО «Федерации шахмат Краснодарского края» зачитал Ширшиков Николай Васильевич.
В турнире приняло участие 43 человека.
12 человек из Тбилисского района,13 человек из Кавказского района,9 человек из Армавира, 3 человека из Краснодара,1человек из Туапсинского района, ,5 человек из Усть-Лабинска.
Места распределились следующим образом.
1 место Максим Луговской г. Краснодар
2 место Олег Кудрин г. Армавир
3 место Евгений Тимченко г. Армавир
Лучший результат среди ветеранов: Эдуард Айрапетян г. Армавир
Лучший результат среди женщин Виктория Еркина г. Армавир
Лучший результат среди юношей Тигран Чаркрубян Туапсинский район
финальное положение
Информацию предоставил Ширшиков Н.В.