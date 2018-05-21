В станице Тбилисской 20 мая 2018года состоялся «Открытый Кубок главы муниципального образования Тбилисского района по шахматам»

Открыл соревнование Станислав Александрович Гайнюченко -глава администрации Тбилисского района.

На открытии турнира присутствовали: Федотов Олег Валентинович-зам главы куратор спорта в Тбилисском районе.

Алексей Вячеславович Кузин –начальник отдела по ФК и С (физическая культура и спорт)

Игорь Георгиевич Юрин - президент федерации шахмат Тбилисского района

Приветственную телеграмму от имени президента КОО «Федерации шахмат Краснодарского края» зачитал Ширшиков Николай Васильевич.

В турнире приняло участие 43 человека.

12 человек из Тбилисского района,13 человек из Кавказского района,9 человек из Армавира, 3 человека из Краснодара,1человек из Туапсинского района, ,5 человек из Усть-Лабинска.

Места распределились следующим образом.

1 место Максим Луговской г. Краснодар

2 место Олег Кудрин г. Армавир

3 место Евгений Тимченко г. Армавир

Лучший результат среди ветеранов: Эдуард Айрапетян г. Армавир

Лучший результат среди женщин Виктория Еркина г. Армавир

Лучший результат среди юношей Тигран Чаркрубян Туапсинский район

финальное положение

Информацию предоставил Ширшиков Н.В.