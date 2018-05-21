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Определились победители в конкурсе "Шахматы в школах" - победитель МБОУ средняя общеобразовательная школа №26 имени Героя Российской Федерации Палатиди А.И., г. Новороссийск, ст. Натухаевская!

 

1 место – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Российской Федерации Палатиди А.И. муниципального образования город Новороссийск  (417 баллов) - награждается дипломом, получает семь компьютеров, пятнадцать комплектов шахмат, десять шахматных часов.

Денежной премией награждаются Зеленая Галина Ефремовна и Саввина Марина Павловна в размере по сорок тысяч каждому соответственно, преподаватели муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Российской Федерации Палатиди А.И. муниципального образования город Новороссийск.

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 25 муниципального образования город Новороссийск (407 баллов) - награждается дипломом, получает четыре компьютеров, десять комплектов шахмат, пять шахматных часов.

Денежной премией в размере семьдесят тысяч рублей награждается Трошина Инна Николаевна, преподаватель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 25 муниципального образования город Новороссийск.

3 место – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.В. Суворова муниципального образования город-курорт Геленджик (396 баллов) - награждается дипломом, получает три компьютера, десять  комплектов шахмат, пять шахматных часов. 

Денежной премией в размере шестидесяти тысяч рублей награждается Кореневская Антонина Ивановна, преподаватель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.В.Суворова муниципального образования город-курорт Геленджик.

Расходы, связанные с награждением по итогам Конкурса на лучшую организацию преподавания шахмат  в государственных и муниципальных образовательных организациях Краснодарского края в 2017-2018 учебном году, осуществляется за счет Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко, Российской шахматной Федерации и Федерации Шахмат Краснодарского края.

3. Направить для участия в итоговом межрегиональном мероприятии проекта «Шахматы в школах» в п. Дагомыс, г. Сочи с 01 по 5 июня 2018 года команду Муниципальной бюджетной общеобразовательной учреждения средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Российской Федерации Палатиди А.И. муниципального образования город Новороссийск. Расходы, связанные с командированием осуществляются за счет Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко, Российской шахматной Федерации и Федерации шахмат Краснодарского края.

Награждение победителей состоится 31 мая 2018 года!

Протокол заседания конкурсной комиссии на лучшую организацию преподавания шахмат  в государственных и муниципальных образовательных  организациях Краснодарского края в 2017-2018 учебного года:

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