С 31 апреля по 11 мая в сочинском Гранд Отеле "Жемчужина" состоялись Чемпионаты России среди мужских и женских команд

От Краснодарского края приняли участие 2 команды (в мужском и женском турнирах соответственно).

Мужскую команду "Аудиторская компания "СиВиСи Групп" представляли новороссийские и сочинские шахматисты: Панарин Михаил, Закарян Давид, Оганьян Миран, Куделя Игорь, Гочелашвили Давид. По итогам турнира они заняли 5 МЕСТО и получили командные призы!

Женскую команду "Аудиторская компания "СиВиСи Групп" представляли Якименко Виктория, Порожняк Майя, Якименко Анастасия, Сергеева Наталья. Занятое место совпало со стартовым номером команды, что, несомненно, хороший результат!

Также участники были очень довольны получением "памятных призов" по результатам на досках: Панарин М., Оганьян М. взяли 3-и места, Сергеева Н. заняла 2-е место, получив сертификаты на проживание и питание в "Жемчужине" на время проведения Чемпионата России по рапиду и блицу (с 4 по 11 октября 2018г.)

Итоговый отчет Главного тренера сборной Краснодарского края, гроссмейстера - М.М. Панарина:

1 мая стартовал Командный Чемпионат России. Под флагами «аудиторской компании СиВиСи групп» на первый тур Командного чемпионата России по шахматам вышли мужская и женская команды.

Мужской турнир «Высшая лига» собрал двадцать одну команду. В первом туре удалось обыграть уступающую по рейтингу команду ВОС (всероссийского общества слепых) со счетом 3-1 (победы Панарин и Куделя, вторая и третья доски ничьи).

Во втором туре удалось сыграть матч вничью с рейтинг-фаворитами турнира «Стражами правопорядка» 2-2 (победа Панарина, проигрыш Кудели при двух ничьих)

Эта ничья прибавила уверенности в своих силах нашей команде. И хотя в третьем туре мы уступили московской команде «ДЮСШ «М.М. Ботвинника», но взяли реванш в 4 и 5 турах, обыграв с крупным счетом «Енисей» (Победы Панарин, Оганян, Куделя) и с минимальным «Воронеж» (победа Гочелашвили и Куделя).

В шестом туре последовала боевая ничья с командой «Автоматика» (победа Панарина и Оганяна и проигрыши на второй и четвертой досках).

Перед выходным днем в мужском турнире на первом месте была команда «Ямал», второе-пятое места делили четыре команды включая нашу. В седьмом туре нам предстояло играть с лидерами.

Хорошо подготовившись и отдохнув, нам удалось остановить лидеров турнира всего лишь одним «уколом» на четвертой доске (отличился Гочелашвили Давид, остальные сыграли вничью).

Но в 8 туре от нас отвернулась удача. Очень хорошо начав матч с еще одной сильной командой из Питера, нам так и не удалось нанести решающий удар в двух перспективных позициях. Проиграв 2,5 на 1,5, мы практически потеряли шансы на тройку.

К 9 туру интрига угасла. Жеребьевка свела лидеров с аутсайдерами турнира. И наши шансы на тройку оказались совсем призрачными. Сыграв вничью последний матч с крепкой командой Ставропольского края, наша команда заняла пятое место.

В турнире Женской лиги принимало участие 12 команд.

К сожалению, тут не удалось внести интригу в распределение призовых мест. Девушки играли очень предприимчиво, интересно, но все время не хватало какой-то малости. Возможно первый опыт участия в таком сильном турнире немного сковал наших шахматисток.

Девушки заняли командное девятое место, стартовав в турнире под номером 9. То есть сыграли примерно в свою силу. В активе команды – победы над командами «Жигули», «Южный Урал», а также ничья с командой из Башкортостана.

При подведении личных итогов участников команд, можно отметить третьи места у Панарина Михаила, Оганяна Мирана и Сергеевой Натальи на первой, третьей и четвертой досках соответственно. Эти спортсмены получили сертификаты на проживание в гостинице «Жемчужина» во время проведения командных и личных Чемпионатов России по быстрым шахматам и блицу в октябре текущего года.

Подводя командные итоги, можно сказать, что план минимум был выполнен. Этот турнир рассматривался в основном как подготовка к IV летней спартакиаде молодежи России 2018 в Пензе в июле. Участие в таком сильном соревновании поможет участникам Спартакиады и тренерам за оставшиеся два месяца учесть минусы своей игры и устранить их. Благо материал для работы есть!