В станице Тбилисской 20 мая 2018года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 6" по адресу: 352360 станица Тбилисская, ул. Красная № 134 пройдут соревнования "Открытый Кубок главы муниципального образования Тбилисский район по шахматам " с целью популяризации и развития шахмат в Тбилисском районе.

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта "Шахматы", утвержденным приказам Минспорта России № 1087 от 19 декабря 2017г. и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Заявки подавать судье -Шурдумову Хвыче Сафарбиевичу.

Электронная почта: «zamir777mai@eandex.ru»

Положение о проведении соревнований:

Дополнение к положению:

КОО Федерация шахмат Краснодарского края