В серии "Библиотека РШФ" вышла книга "Шахматные звезды и созвездия. Записки тренера и капитана"

Ее автор - известный гроссмейстер и тренер Владимир Тукмаков

В своей новой книге гроссмейстер Владимир Тукмаков, один из самых опытных и авторитетных тренеров современности, рассказывает о работе со звездами мировых шахмат конца XX – начала XXI века. Среди подопечных Тукмакова были чемпион мира Анатолий Карпов и его исторический соперник Виктор Корчной, легендарные гроссмейстеры Ефим Геллер и Виталий Цешковский, представители сегодняшней элиты Павел Эльянов, Аниш Гири и Уэсли Со. Под руководством В. Тукмакова сборная Украины выиграла две Всемирные шахматные Олимпиады (2004 и 2010), а клуб Socar дважды становился обладателем Кубка европейских клубов (2012 и 2014). Тренировал также сборные Азербайджана и Голландии; в настоящее время помогает сборной Беларуси.

Откровенный рассказ о повседневной работе над шахматами самого высокого уровня иллюстрируют многочисленные подробно прокомментированные партии и фрагменты.

Для широкого круга любителей шахмат.

По вопросам распространения обращаться к Владимиру Барскому barsky@ruchess.ru

http://ruchess.ru/news/all/v_serii_biblioteka_rshf_vyshla_kniga_shakhmatnye_zvezdy_i_sozvezdiya_zapiski_trenera_i_kapitana/