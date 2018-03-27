Во исполнение поручения и.о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края К.А. Федоренко, озвученном на селекторном совещании 28.02.2018 года, Институт развития образования Краснодарского края начинает обучение координаторов по шахматам с 10 апреля 2018 года по 14 апреля 2018 года в городе Краснодаре по теме: «Координация организационно-методического сопровождения шахматного образования детей» (36 часов).

В качестве слушателей курсов приглашаются специалисты управлений образованием, территориальных методических служб, педагогические работники, курирующие вопросы шахматного образования в муниципальных образованиях края.

Перед слушателями планируется выступление авторов федеральных проектов в области шахматного образования детей, презентация учебных пособий для обучающихся 1-9 классов.

Информацию предоставила Елена Ивановна Прынь , заведующая кафедрой начального образования

ГБОУ ДПО "Институт развития образования" Краснодарского края.