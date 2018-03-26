В г.Сочи в КСКК "Аква Лоо" 24 марта 2018г. завершилось первенство Краснодарского края по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек от 9 до 19 лет. В нем приняли участие 245 спортсменов из 15 Муниципальных образований края. Ребята боролись за призовые места в шести возрастных группах.

Технические результаты:

СПИСОК

победителей и призеров первенства Краснодарского края по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет, юношей и девушек до 15,17,19 лет.

МАЛЬЧИКИ до 9 лет

Шведов Глеб г. Новороссийск , ДЮСШ "Каисса" -1 место, Гадзиев Григорий г. Сочи ,МБУ СШ № 11 -2 место,

Посаженников Илья г .Сочи ,МБУ СШ № 11 -3 место

ДЕВОЧКИ до 9 лет

Христенко Анастасия г. Сочи ,МБУ СШ № 11 -1 место, Мельникова Дарья Белореченский район, ДЮСШ № 3 -2 место

МАЛЬЧИКИ до 11 лет

Гаспаров Серго г. Сочи ,МБУ СШ № 11 -1 место, Котельников Матвей г.Сочи ,МБУ СШ № 11-2 место,

Богдан Давид г. Новороссийск , ДЮСШ "Каисса"-3 место

ДЕВОЧКИ до 11 лет

Балаян Эдуард Мартинович г. Сочи ,МБУ СШ № 11-1место, Хрипаченко Александр г. Новороссийск , ДЮСШ "Каисса"-2 место,

Пашинин Максим г. Сочи , МБУ СШ № 11 -3 место

ДЕВОЧКИ до 13 лет

Огиря Екатерина г. Новороссийск. ДЮСШ "Каисса" -1 место, Мнеян Диана г. Сочи ,МБУ СШ № 11 -2 место,

Гончарова София г. Сочи ,МБУ СШ № 11 -3 место

ЮНОШИ до 15 лет

Матущак Никита г. Сочи , МБУ СШ № 11 -1 место, Букин Леонид г. Сочи , МБУ СШ № 11 -2 место,

Чудинов Родион Белореченский район, ДЮСШ № 3 -3 место

ДЕВУШКИ до 15 лет

Дубровская Екатерина Белореченский район, ДЮСШ № 3 -1 место, Мнеян Рипсиме г. Сочи ,МБУ СШ № 11 -2 место,

Забавская Дария г. Сочи , МБУ СШ № 11 -3 место

ЮНОШИ до 17 лет

Киракосян Ашот г. Новороссийск , ДЮСШ "Каисса" -1 место, Шадрин Роман г. Славянский район, ДЮСШ "Белая Ладья" -2 место,

Кузнецов Сергей г. Сочи , МБУ СШ №11 -3 место

ДЕВУШКИ до 17 лет

Литвинов Антон Белореченский район, ДЮСШ № 3 -1 место, Мамошин Олег г. Новороссийск ДЮСШ "Каисса" -2 место,

Матущак Даниил г. Сочи , МБУ СШ № 11 -3 место

ДЕВУШКИ до 19 лет

Сердитых Олеся Белореченский район, ДЮСШ № 3 -1 место, Киракосян Камилла г. Новороссийск, ДЮСШ "Каисса" -2 место,

Соловьёва Мария г. Сочи , МБУ СШ № 11 -3 место

Информацию предоставил Ширшиков Николай Васильевич