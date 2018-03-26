В г.Сочи в КСКК "Аква Лоо" 24 марта 2018г. завершилось первенство Краснодарского края по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек от 9 до 19 лет. В нем приняли участие 245 спортсменов из 15 Муниципальных образований края. Ребята боролись за призовые места в шести возрастных группах.
Технические результаты:
СПИСОК
победителей и призеров первенства Краснодарского края по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет, юношей и девушек до 15,17,19 лет.
МАЛЬЧИКИ до 9 лет
Шведов Глеб г. Новороссийск , ДЮСШ "Каисса" -1 место, Гадзиев Григорий г. Сочи ,МБУ СШ № 11 -2 место,
Посаженников Илья г .Сочи ,МБУ СШ № 11 -3 место
ДЕВОЧКИ до 9 лет
Христенко Анастасия г. Сочи ,МБУ СШ № 11 -1 место, Мельникова Дарья Белореченский район, ДЮСШ № 3 -2 место
МАЛЬЧИКИ до 11 лет
Гаспаров Серго г. Сочи ,МБУ СШ № 11 -1 место, Котельников Матвей г.Сочи ,МБУ СШ № 11-2 место,
Богдан Давид г. Новороссийск , ДЮСШ "Каисса"-3 место
ДЕВОЧКИ до 11 лет
Балаян Эдуард Мартинович г. Сочи ,МБУ СШ № 11-1место, Хрипаченко Александр г. Новороссийск , ДЮСШ "Каисса"-2 место,
Пашинин Максим г. Сочи , МБУ СШ № 11 -3 место
ДЕВОЧКИ до 13 лет
Огиря Екатерина г. Новороссийск. ДЮСШ "Каисса" -1 место, Мнеян Диана г. Сочи ,МБУ СШ № 11 -2 место,
Гончарова София г. Сочи ,МБУ СШ № 11 -3 место
ЮНОШИ до 15 лет
Матущак Никита г. Сочи , МБУ СШ № 11 -1 место, Букин Леонид г. Сочи , МБУ СШ № 11 -2 место,
Чудинов Родион Белореченский район, ДЮСШ № 3 -3 место
ДЕВУШКИ до 15 лет
Дубровская Екатерина Белореченский район, ДЮСШ № 3 -1 место, Мнеян Рипсиме г. Сочи ,МБУ СШ № 11 -2 место,
Забавская Дария г. Сочи , МБУ СШ № 11 -3 место
ЮНОШИ до 17 лет
Киракосян Ашот г. Новороссийск , ДЮСШ "Каисса" -1 место, Шадрин Роман г. Славянский район, ДЮСШ "Белая Ладья" -2 место,
Кузнецов Сергей г. Сочи , МБУ СШ №11 -3 место
ДЕВУШКИ до 17 лет
Литвинов Антон Белореченский район, ДЮСШ № 3 -1 место, Мамошин Олег г. Новороссийск ДЮСШ "Каисса" -2 место,
Матущак Даниил г. Сочи , МБУ СШ № 11 -3 место
ДЕВУШКИ до 19 лет
Сердитых Олеся Белореченский район, ДЮСШ № 3 -1 место, Киракосян Камилла г. Новороссийск, ДЮСШ "Каисса" -2 место,
Соловьёва Мария г. Сочи , МБУ СШ № 11 -3 место
Информацию предоставил Ширшиков Николай Васильевич