Сегодня в г.Сочи в КСКК "Аква Лоо" стартовал первый тур Первенства Краснодарского края по шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек.
В турнире приняли участие 245 спортсменов из 15 Муниципальных образований края.
Организация и проведение соревнований возлагается на «ГБУ КК «РЦСП по ИВС» и КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Уже первый тур показывает прекрасный настрой на игру будущих чемпионов края.
информацию предоставил Ширшиков Николай Васильевич
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края