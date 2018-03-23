Сегодня в г.Сочи в КСКК "Аква Лоо" стартовал первый тур Первенства Краснодарского края по шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек.

В турнире приняли участие 245 спортсменов из 15 Муниципальных образований края.

Организация и проведение соревнований возлагается на «ГБУ КК «РЦСП по ИВС» и КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».

Уже первый тур показывает прекрасный настрой на игру будущих чемпионов края.

информацию предоставил Ширшиков Николай Васильевич

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края