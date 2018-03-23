С 15 по 19 марта в Новороссийске проходили Учебно-Тренировочные мероприятия с членами сборной команды Краснодарского края: Закаряном Давидом, Порожняк Майей, Куделей Игорем,Якименко Викторией и Якименко Анастасией - этап подготовки к IV летней Спартакиаде молодежи России.

В рамках УТМ были проведены теоретические занятия, анализ партий прошедших турниров, решение задач и турнир по быстрым шахматам.

Второй УТМ планируется провести с 1 по 10 мая в г. Сочи. В рамках учебно-тренировочного сбора планируется участие шахматистов в командном Чемпионате России (Высшая лига)

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края