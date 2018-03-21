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Проведение открытого первенства Академии шахмат «Caissa OPEN

Проведение открытого первенства Академии шахмат «Caissa OPEN» по быстрым шахматам с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ.

Соревнования проводятся в Краснодаре, в Академии шахмат «Каисса», по адресу ул. Садовая 156 пересечение с ул. МОПРа Дата проведения – 1 апреля 2018 года

Организаторы соревнований - Академия шахмат «Каисса».
Принять участие могут взрослые и дети. Разряд значения не имеет.

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы» (Приказ "Об утверждении правил вида спорта "шахматы" от 17 июля 2017 г. № 654 Министерства спорта РФ). Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в оргкомитет соревнований в письменном виде по установленной форме (смотри Приложение №1) Мухину Алексею Владимировичу – kaissa-chess@mail.ru.

Детальную информацию о турнире вы найдете в Положении на сайте (раздел «Мероприятия»).

Информацию предоставила Пресс-секретарь АШ "Каисса" Анна Гоновичева
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

 

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