7 января 2017г. на 84-ом году жизни перестало биться сердце известного на Кубани тренера - преподавателя по шахматам ДЮСШ Гордиенко Геннадия Александровича.

7 января 2017г. на 84-ом году жизни перестало биться сердце известного на Кубани тренера - преподавателя по шахматам ДЮСШ Гордиенко Геннадия Александровича.



Родился Геннадий Александрович 8 января 1933г. в г. Грозном. Первые шаги в мир шахмат сделал вместе с отцом, а по мере взросления стал постоянным посетителем Грозненского шахматного клуба. По образованию Геннадий Александрович - учитель истории, преподавал в школе, а затем работал заведующим художественно-реставрационной мастерской г. Грозного. Все свободное от работы время он отдавал шахматам.

