Открытый чемпионат города Армавира Краснодарского края по классическим шахматам

В шахматном клубе по ул.Кирова,50 с 16 по 24 января проводился открытый чемпионат города Армавира по классическим шахматам. В турнире приняло участие 64 самых лучших спортсмена. В наш город для участия в таком турнире приехали и гости из Ейска, Курганинска, Успенского района, Новокубанска, Гулькевичи. Хотелось бы отметить, что в турнире приняли участие 50% школьников из шахматной школы нашего города, кстати хорошо подготовленных и обученных.