Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае

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Открытый чемпионат города Армавира Краснодарского края по классическим шахматам

В шахматном клубе по ул.Кирова,50 с 16 по 24 января проводился открытый чемпионат города Армавира по классическим шахматам. В турнире приняло участие 64 самых лучших спортсмена. В наш город для участия в таком турнире приехали и гости из Ейска, Курганинска, Успенского района, Новокубанска, Гулькевичи. Хотелось бы отметить, что в турнире приняли участие 50% школьников из шахматной школы нашего города, кстати хорошо подготовленных и обученных.

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В Геленджике прошла XIII сессия "Школы дипломированных специалистов"

В Геленджике прошла XIII сессия "Школы дипломированных специалистов"


С ребятами работали Борис Савченко и Дмитрий Скорченко
В Геленджике завершилась XIII сессия "Школы дипломированных специалистов". В сессии приняли участия 25 шахматистов разного возраста. Спортсмены были поделены на 2 группы.

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Благодарность Генеральному директору ООО"ОЕК-Холдинг" О.Е.Кондратюк за благотворительную помощь

ККО«Федерация шахмат Краснодарского края»

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14-15 января в городе Армавире прошёл 7-ий Международный шахматный турнир «Мемориал А. Карабахцяна»

14-15 января в городе Армавире прошёл 7-ий Международный шахматный турнир «Мемориал А. Карабахцяна» трагически погибшему…по быстрым шахматам
Талантливому молодому шахматисту в небольшом спортивном городе Армавире удалось достичь колоссальных результатов. Выполнить норму мастера спорта по шахматам, по мнению ведущих шахматистов Южного Федерального округа,  в ближайшее время, несомненно, стал бы первым гроссмейстером г. Армавира.
неоднократно в газете «Армавирский собеседник» были статьи 4-ый «К» Г. Каспаров, А Карпов, В.Крамник…И вот… трагически погиб… потеря сильнейшего игрока города… Края, ЮФО.

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Поздравляем с днем рождения, президента Федерации шахмат Краснодарского края!

13 января празднует свой день рождения, президент Федерации шахмат Краснодарского края Сметана Владимир Васильевич!

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В гостях у программы «Утро Кубань 24» — президент краевой общественной организации Федерации шахмат Краснодарского края Владимир Сметана

В гостях у программы «Утро Кубань 24» — президент краевой общественной организации Федерации шахмат Краснодарского края Владимир Сметана.

Как работает проект «Шахматы в школу» в Краснодарском крае и для чего наши дети должны пройти шахматное обучение в начальных классах, рассказал Владимир Сметана. Гость поведал о профессиональных тонкостях этого вида спорта.

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Календарный план МОО "Шахматная федерация Южного округа" на 2017г

 

Календарный план МОО "Шахматная федерация Южного округа" на 2017г.

 

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МОО ШФЮО в г. Армавире проводит Судейский семинар по виду спорта шахматы.

В г. Армавире Краснодарского края ,с 16 января будет проходить семинар судей по шахматам (юный спортивный 1.2. и 3 категории.) Ответственность по проведению семинара возлагается на Армавирскую общественную организацию "Шахматная федерация"

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Конкурс: Три лучшие школы Краснодарского края получат компьютерные классы!

01 декабря 2016 года стартовал Конкурс на лучшую организацию обучения шахматам в государственных и муниципальных образовательных организациях Краснодарского края в 2016-2017 учебном году.

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В Краснодаре состоялось обучение преподавателей в рамках проекта "Шахматы в школах"

В городе Краснодаре с 19 по 21 декабря 2016 года в ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края состоялось очное обучение 35-ти преподавателей реализующих проект "Шахматы в школах" на территории Краснодарского края.

Лекции прочел Руководитель международного центра шахматного образования Костьев Александр Николаевич.

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В Москве состоялось заседание Наблюдательного Совета РШФ

Подведены итоги 2016 года, обсуждены планы на будущее
В пятницу 23 декабря в Москве в гостинице "Рэдиссон Славянская" состоялось заседание Наблюдательного Совета РШФ. С приветственным словом к участникам и гостям обратился президент РШФ Андрей Филатов, после чего он поручил вести заседание исполнительному директору федерации Марку Глуховскому.

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Евгений Михайлович Бондаренко

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Гордиенко Геннадий Александрович

Председатель Шахматной федерации Кущевского района

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

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