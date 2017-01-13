14-15 января в городе Армавире прошёл 7-ий Международный шахматный турнир «Мемориал А. Карабахцяна»

14-15 января в городе Армавире прошёл 7-ий Международный шахматный турнир «Мемориал А. Карабахцяна» трагически погибшему…по быстрым шахматам

Талантливому молодому шахматисту в небольшом спортивном городе Армавире удалось достичь колоссальных результатов. Выполнить норму мастера спорта по шахматам, по мнению ведущих шахматистов Южного Федерального округа, в ближайшее время, несомненно, стал бы первым гроссмейстером г. Армавира.

неоднократно в газете «Армавирский собеседник» были статьи 4-ый «К» Г. Каспаров, А Карпов, В.Крамник…И вот… трагически погиб… потеря сильнейшего игрока города… Края, ЮФО.

