Поздравляем Вас с Новым годом!
" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "
Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013
" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "
Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае
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01 декабря 2016 года стартовал Конкурс на лучшую организацию обучения шахматам в государственных и муниципальных образовательных организациях Краснодарского края в 2016-2017 учебном году.
В городе Краснодаре с 19 по 21 декабря 2016 года в ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края состоялось очное обучение 35-ти преподавателей реализующих проект "Шахматы в школах" на территории Краснодарского края.
Лекции прочел Руководитель международного центра шахматного образования Костьев Александр Николаевич.
Подведены итоги 2016 года, обсуждены планы на будущее
В пятницу 23 декабря в Москве в гостинице "Рэдиссон Славянская" состоялось заседание Наблюдательного Совета РШФ. С приветственным словом к участникам и гостям обратился президент РШФ Андрей Филатов, после чего он поручил вести заседание исполнительному директору федерации Марку Глуховскому.
18 декабря 2016 года в станице Кущевской Кущевского района Краснодарского края состоится первый "Кубок главы муниципального образования Кущевского района по шахматам".
Спортивное соревнование проводится с целью популяризации и развития шахмат в Кущевском районе (Краснодарский край, Российская Федерация) при поддержке КОО Федерация шахмат Краснодарского края.
Российская делегация стала лучшей на школьном первенстве мира в Сочи
В "Жемчужине" подведены итоги школьного первенства мира 2016 года.
Наши соотечественники взяли 13 медалей
В "Жемчужине" подведены итоги школьного первенства мира 2016 года.
Краснодарский край продолжает программу РШФ "Шахматы в детские дома и интернаты"
5 декабря 2016 года, к Благотворительной программе РШФ подключилось Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №2 г. Армавира Краснодарского края.
Ученики школы №1 имени З.Я.Лавровского станицы Ленинградской получили шахматный инвентарь в рамках программы «Шахматы в школах»
Юным шахматистам вручили наборы шахмат, демонстрационные доски и шахматные часы, а также учебную литературу.
22 ноября средняя школа №1 станицы Ленинградской стала участником программы «Шахматы в школах», которую на территории Краснодарского края реализует Российская шахматная федерация при поддержке Фонда Тимченко, министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Федерации шахмат Краснодарского края. Всего в этом году необходимый инвентарь для игры в шахматы получат 35 школ из 24 муниципальных образований Кубани.
В "Жемчужине" сыграны партии четвертого тура первенства мира среди школьников
Впереди выходной
Россияне после четырех туров впереди в большинстве возрастных категориях школьного первенства мира в Сочи.
Реализация программы «Шахматы»,
направленной на обучение детей правилам игры, усвоение ими теоретических и практических знаний и умений в области шахмат.
18 декабря 2016 года в станице Кущевской Кущевского района Краснодарского края состоится первый "Кубок главы муниципального образования Кущевского района по шахматам".
Спортивное соревнование проводится с целью популяризации и развития шахмат в Кущевском районе (Краснодарский край, Российская Федерация) при поддержке КОО Федерация шахмат Краснодарского края.
В "Жемчужине" сыграны партии третьего тура первенства мира среди школьников
Россияне впереди во всех возрастных группах
Россияне после трех туров лидируют во всех возрастных категориях школьного первенства мира в Сочи.