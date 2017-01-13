о проведении Всероссийских соревнований по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот
Организаторы: Российская шахматная федерация и Фонд социальных, благотворительных и культурных программ «Северная Корона». сообщают о проведении Всероссийских соревнований по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот ,который пройдет 07-17 марта 2017 г. Место проведения соревнования – Краснодарский край, пос. Лоо, Большие Сочи, КСКК «АкваЛоо» (ул. Декабристов 78б)