Ученики школы №1 имени З.Я.Лавровского станицы Ленинградской получили шахматный инвентарь в рамках программы «Шахматы в школах»

Ученики школы №1 имени З.Я.Лавровского станицы Ленинградской получили шахматный инвентарь в рамках программы «Шахматы в школах»

Юным шахматистам вручили наборы шахмат, демонстрационные доски и шахматные часы, а также учебную литературу.

22 ноября средняя школа №1 станицы Ленинградской стала участником программы «Шахматы в школах», которую на территории Краснодарского края реализует Российская шахматная федерация при поддержке Фонда Тимченко, министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Федерации шахмат Краснодарского края. Всего в этом году необходимый инвентарь для игры в шахматы получат 35 школ из 24 муниципальных образований Кубани.