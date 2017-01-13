Благодарность Генеральному директору ООО"ОЕК-Холдинг" О.Е.Кондратюк за благотворительную помощь
" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "
Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013
" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "
Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае
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В г. Армавире Краснодарского края ,с 16 января будет проходить семинар судей по шахматам (юный спортивный 1.2. и 3 категории.) Ответственность по проведению семинара возлагается на Армавирскую общественную организацию "Шахматная федерация"
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Спортивное соревнование проводится с целью популяризации и развития шахмат в Кущевском районе (Краснодарский край, Российская Федерация) при поддержке КОО Федерация шахмат Краснодарского края.
Российская делегация стала лучшей на школьном первенстве мира в Сочи
В "Жемчужине" подведены итоги школьного первенства мира 2016 года.
Наши соотечественники взяли 13 медалей
В "Жемчужине" подведены итоги школьного первенства мира 2016 года.